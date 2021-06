Temptation island 2021, chi è Manuel Di Bernardo: età, da dove viene, cosa fa nella vita e dove l’abbiamo già visto.

Questa sera, mercoledì 30 giugno inizierà una nuova edizione dell’amatissimo programma Temptation Island. Il format mette alla prova coppie di fidanzati che, decidono, di partire per vivere questa esperienza, e cercare di capire se alcuni ‘problemi’ tra di loro possano risolversi. Per questo, la decisione di prendere parte al programma che mette alla prova i sentimenti. Sono sei le coppie che prendono parte a Temptation: cosa accadrà?

Leggi anche Temptation island, chi è la tentatrice Carlotta: da dove viene, età, lavoro e quali sono le sue passioni

Ovviamente, come sappiamo, insieme ai ragazzi e alle ragazze fidanzate, sono presenti nei rispettivi villaggi ben 12 tentatrici e 13 tentatori. Tra i nomi del parterre maschile dei tentatori compare anche quello di Manuel Di Bernardo: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui

Temptation Island 2021, chi è il tentatore Manuel Di Bernardo: dove l’abbiamo già visto

Ebbene, questa sera mercoledì 30 giugno ci sarà la prima puntata di Temptation Island. Anche quest’anno, il reality è condotto da Filippi Bisciglia che riesce sempre a conquistarci: è bravissimo, bisogna ammetterlo! L’attesa è alle stelle, e gli spettatori non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avvincente esperienza, che vede protagoniste sei coppie. Ovviamente, ci saranno anche i tentatori e le tentatrici.

Leggi anche Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia: età, cosa fa nella vita e qual è la sua più grande passione

Nel parterre maschile, tra i tentatori, compare anche il nome di Manuel Di Bernardo. Ha 25 anni e viene da Roma; è’ un personal trainer e un modello, ed ha un passato nel calcio a livello dilettantistico. Non solo, perchè Manuel non è assolutamente un volto sconosciuto, ha vinto il titolo di Più bello d’Italia 2016-2017, e ha preso parte a diversi programmi, quali I Fatti vostri, Detto fatto, Samrtlove, Alta Infedeltà, All Together Now.

Lo ricordate? A quanto pare, il tentatore è stato presente in molte trasmissioni. E allora, mancano poche ore all’inizio di Temptation, tutti sintonizzati questa sera su Canale 5.