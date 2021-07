Giulia De Lellis, la splendida notizia è appena arrivata: potrebbe seriamente accadere, cosa succederà adesso? Colpo di scena clamoroso!

Ancora una volta, Giulia De Lellis dimostra le sue incredibili potenzialità. Salita al centro delle luci da ribalta subito dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, l’influencer romana ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, continua ad essere la regina indiscussa. In tutto questo tempo, c’è da ammetterlo, Giulia ne ha fatta di strada. Da influencer ad imprenditrice, da scrittrice ad attrice: non c’è una cosa che la De Lellis non sappia fare. E, badate bene, nemmeno il ruolo da conduttrice non le risulta affatto male.

A partire dagli inizi di Giugno, infatti, Giulia De Lellis è a Gran Canaria perché conduttrice della primissima edizione di Love Island. Il reality, lo sappiamo benissimo, sta quasi giungendo al termine dopo 40 giorni, ma cosa ne sarà di lei? In primis, il programma è stata seguito? E, se si, cosa succederà a Giulia? La notizia è appena arrivata: colpo di scena pazzesco!

Giulia De Lellis, la notizia è appena arrivata: clamoroso, cosa accadrà?

In attesa di poter scoprire chi sarà la coppia vincitrice di questa primissima edizione di Love Island, c’è una fantastica notizia che riguarda Giulia De Lellis e il programma di Discovery plus da sapere. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: stando a quanto si apprende da un’Instagram Stories caricata sull’account ufficiale del portale, sembrerebbe che il reality abbia ottenuto un successo davvero incredibile. E che, a quanto pare, sia stato confermato anche per una prossima stagione.

Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende dalla medesima storia, sembrerebbe che Discovery Plus non contento del successo del programma, abbia deciso di “blindare” anche la sua colonna portante. “Rispondendo ad una domanda di TV Blog oggi hanno confermato che ci sarà una seconda edizione e che sarà condotta da Giulia De Lellis (se lei lo vorrà”, recita il messaggio social. Insomma, sembrerebbe proprio che l’influencer romana ha conquistato anche loro. Cosa deciderà, però, adesso?

Vi piacerebbe una seconda edizione di Love Island con al suo timone la bellissima Giulia? A noi si, decisamente!