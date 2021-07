Valentina è una delle concorrenti di Temptation Island, ma voi avete mai visto il suo ex marito? Sui social spuntano gli scatti inediti.

È stata la protagonista indiscussa della prima puntata di Temptation Island, la simpaticissima Valentina. Fidanzata da quasi due anni con il giovanissimo Tommaso, la romana ha deciso di prendere parte al docu-reality di Canale 5 per mettere alla prova il suo amore. Da quanto raccontato dalla diretta interessata nel suo breve video di presentazione, la coppia ha deciso di partecipare al programma proprio a causa dell’eccessiva gelosia di lui. In effetti, ne abbiamo avuto la prova proprio durante la prima puntata che il giovane Tommaso è particolarmente geloso della sua donna.

Leggi anche –> Temptation Island 2021, clamoroso colpo di scena: accadrà la prossima puntata, non ce lo saremmo aspettati

Prima di lui, però, sapete che Valentina era sposata? Avete letto proprio bene, si! Ancora prima di iniziare la sua relazione con Tommaso, la simpaticissima aveva un marito. Ebbene. A questo punto la domanda sorge spontanea: voi l’avete mai visto? Spulciando con attenzione il profilo Facebook della ragazza, siamo riusciti a rintracciare uno scatto inedito insieme. Ecco cosa occorre sapere.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Valentina di Temptation Island, sapete chi è il suo ex marito?

In attesa di poter scoprire come si evolverà la sua avventura a Temptation Island e come andrà a finire la sua storia d’amore con il giovanissimo Tommaso, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su Valentina? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato tutto quello che occorre sapere su di lei e sulla sua relazione con il ventenne, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata prima del suo incontro con il giovane Eletti? Ebbene. Come dicevamo precedentemente, ancora prima di iniziare la sua relazione con Tommaso, Valentina era sposata. Voi, però, avete mai visto il suo ex marito?

Leggi anche –> Temptation Island, Valentina e Tommaso sono la seconda coppia: la differenza di età e il motivo della partecipazione

Spulciando con attenzione il profilo Facebook della simpaticissima Augusti, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in compagnia del suo ex marito. Purtroppo, le notizie che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che l’uomo si chiami Angelo. Eccoli qui insieme in uno scatto del 2014.

Cosa succederà sull’isola delle tentazioni, secondo voi? Valentina e Tommaso usciranno insieme dal programma?