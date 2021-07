Rosalinda Cannavò a Il bianco e il nero ha raccontato il suo dramma legato all’Ares Gate: ecco le parole dell’ex concorrente del GF VIP.

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. L’abbiamo conosciuta come Adua Del Vesco prima che rivelasse tutto di sé: con Massimiliano Morra, l’ex gieffina diede il via al caso mediatico ribattezzato come Ares Gate. Dopo mesi di silenzio, l’attrice ospite di Gabriele Parpiglia a Il bianco e il nero, ha raccontato altri piccoli retroscena, sensazioni e timori che vive tutt’oggi dopo quanto accaduto in passato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il dramma di Rosalinda Cannavò: “Temo possa accadermi qualcosa”, il racconto arriva solo ora

Parole da brividi quelle dichiarate da Rosalinda Cannavò a Il bianco e nero. Ospite di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente del GF VIP ed attrice si è lasciata andare ad una lunga confessione per quanto accaduto nel suo passato, il caso Ares Gate.

Leggi anche Rosalinda Cannavò,”Questa ero io quando ho pensato di farla finita”: le immagini del periodo buio dell’attrice

“Ho paura di tornare a casa, vivo da mesi con quest’ansia a causa di tutto quello che si è scatenato. Temo che mi possa accadere qualcosa” sono le parole di Rosalinda. L’attrice ha raccontato che quando ha iniziato a lavorare con l’Ares Film le cambiarono nome ed età. Dopo un lungo periodo buio, è riuscita ad andare via. “Quando ne sono uscita, all’inizio ho perso tutto ma il periodo in cui ho iniziato a fare lavori normali, è stato il più bello della mia vita. Ho cominciato a conoscere persone e a parlarci esprimendo le mie idee” ha confessato.

Rosalinda in quel periodo ha anche sofferto di anoressia: “Il momento decisivo è stato post morte di Teodosio Losito. Mi è crollato il mondo addosso e ho deciso di fare questo viaggio a Lourdes. Ho ritrovato la fede che avevo perduto e scoperto quanto amavo la vita”.

Leggi anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, è successo nelle ultime ore: il messaggio social

Le parole riportate da Fanpage.