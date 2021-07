Temptation Island 2021, clamoroso colpo di scena: accadrà la prossima puntata del docu-reality delle coppie, incredibile!

Finalmente, il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2021 è iniziato. Ieri sera, Mercoledì 30 Giugno, è andata in onda la sua primissima puntata. A raccontare le storie delle sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, c’è sempre lui: il mitico Filippo Bisciglia. Cosa succederà in questa ottava edizione? Tutti i concorrenti riusciranno ad uscire indenni da questa incredibile “prova”? Noi ce lo auguriamo! Piuttosto, cosa ci dite voi? Avete seguito la puntata d’esordio di Temptation Island 2021? Ebbene. È proprio a tal proposito che dobbiamo darvi una “brutta” notizia.

A distanza di pochissime ore dal suo debutto sul piccolo schermo, Temptation Island 2021 già ci ha regalato un clamoroso colpo di scena. Avete letto proprio bene, si! Di che cosa parliamo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, accadrà tutto a partire dalla prossima puntata. Incredibile, non ce lo saremmo mai aspettati!

Temptation Island 2021, accadrà la prossima puntata: incredibile!

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata di Temptation Island 2021? Nel corso del suo esordio, abbiamo assistito a tantissimi colpi di scena. A partire dalla gelosia di Tommaso, che non ha lasciato indifferente nemmeno Elettra Lamborghini, fino alle rivelazioni “choc” di Claudia sul suo compagno Ste, la prima puntata del docu-reality ci ha, ancora una volta, fatto intendere che questa sarà un’edizione davvero imperdibile. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Un grandissimo colpo di scena, come dicevamo precedentemente, accadrà proprio a partire dalla prossima puntata.

Il primo appuntamento di Temptation Island 2021 è andato in onda di Mercoledì. La prossima puntata, invece, no! Come annunciato da uno degli ultimi post condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del programma, il secondo appuntamento con docu-reality avverrà in un altro giorno.

A partire da Lunedì 5 Luglio fino alla fine delle puntate, Temptation Island 2021 andrà in onda il Lunedì sera. Insomma, un inizio settimana piuttosto scoppiettante, c’è da ammetterlo!

Cosa ne pensate di questo cambio di programmazione? E, soprattutto, lo seguirete?