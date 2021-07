Claudio Marchisio, avete mai visto sua moglie Roberta? E’ bellissima, le sue foto vi lasceranno senza parole!

Claudio Marchisio è un ex calciatore, di ruolo centrocampista; nell’ottobre del 2019 ha concluso la sua carriera, ma ovviamente, non si è mai fermato, percorrendo altre strade. Conosciamo praticamente tutto di lui, dato che, in questi anni, ci ha fatto letteralmente sognare, con le sue imprese in campo.

Leggi anche Nazionale italiana, chi guadagna di meno nella rosa di Mancini: parlano tutti di lui

Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Marchisio è sposato con Roberta Sinopoli dal 2008, e insieme si mostrano felici e innamorati. Avete mai visto la moglie dell’ex calciatore? Le sue foto, siamo certi, vi lasceranno senza parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui

Claudio Marchisio, avete mai visto sua moglie Roberta? E’ bellissima!

Ex calciatore, e impegnato attualmente in veste di commentatore sportivo agli Europei di calcio 2020, Claudio Marchisio ci ha fatto sognare con le sue incredibili imprese in campo. Della sua carriera professionale conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lui? Sapete che è sposato?

Leggi anche Paola Ferrari si lascia andare ad apprezzamenti sul calciatore della Nazionale: il ‘dettaglio’

Sua moglie è Roberta Sinopoli, ed è bellissima! La coppia è giunta all’altare nel 2008, l’8 giugno. Su instagram, proprio in questa data, Marchisio ha riportato una bellissima dedica a sua moglie, per l’anniversario: “Io sono sempre stato davanti a te. Un po’ per la vita che abbiamo avuto, poi per cercare di proteggerti. Ma non mi sono mai sentito forte se non sentivo la tua mano attaccata alla mia…”.

Insieme sono davvero bellissimi, bisogna ammetterlo! La coppia ha allargato la famiglia con la nascita di due splendidi bambini, Davide, nato nel 2008, e Leonardo, nato nel 2011.