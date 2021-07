Mark Hoppus ha annunciato ai suoi sostenitori di social di avere il cancro, drammatica confessione: le sue parole gelano davvero tutti.

Un vero e proprio annuncio clamoroso, quello che, esattamente il 24 Giugno, Mark Hoppus ha condiviso con i suoi numerosi sostenitori. Con un messaggio scritto su Twitter, la star della seguitissima ed amatissima band musicale ha annunciato di avere il cancro. Di essersi sottoposto, in questi ultimi tre mesi, a diversi cicli di chemioterapia. E di avere seriamente paura. Com’è giusto che sia, d’altra parte.

Ovviamente, la confessione del cantante ha gelato davvero tutti. Tanto è vero che, in un vero e proprio batter baleno, l’annuncio social non soltanto ha catturato l’attenzione di tutti i suoi ammiratori e followers, ma ha anche fatto il giro del web. Immediata, poi, è stata la reazione di tutti. Subito dopo aver appreso la drammatica notizia sia gli altri componenti del gruppo e sia tutti i suoi sostenitori hanno voluto spendere due parole. Di chi parliamo, però? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Drammatico annuncio di Mark Hoppus: “Ho il cancro, fa s****o”

“Ho il cancro, fa sch**o e ho paura”, sono proprio queste le esatte parole con cui il famosissimo cantante ha annunciato al suo pubblico social di avere un tumore. Stiamo parlando proprio di Mark Hoppus, storico ed amatissimo bassista del gruppo Blink 182. L’annuncio, com’è giusto che sia, ha spiazzato e gelato tutti. Compresi i suoi compagni di musica. Sia Travis Barker, il batterista del gruppo, che Tom DeLonge, l’ex chitarrista e cantante, non hanno perso affatto occasione di poter dimostrare al buon Hoppus tutto il loro sostegno. Ma non solo. Appena appresa la drammatica notizia, tutti i suoi sostenitori si sono riversati sotto il post social per dimostrargli tutto il loro affetto.

Non abbiamo moltissime notizie in merito, sia chiaro. Fino ad adesso, infatti, Mark Hoppus non è affatto sceso nei dettagli. Fatto sta che, da come sottolineato va Twitter, sembrerebbe proprio che il cantante abbia già iniziato la cura. E che, negli ultimi 3 mesi, si sia sottoposto ai cicli di chemioterapia.

Un grandissimo in bocca al lupo a Mark Hoppus.