Piero Chiambretti, l’indiscrezione salta fuori ora: la presunta fidanzata più giovane e quel prezioso pegno d’amore

Piero Chiambretti avrebbe una nuova fidanzata: a lanciare l’indiscrezione è Il Tempo, secondo cui la donna sarebbe più giovane di lui.

Nuova fiamma per Piero Chiambretti? Parrebbe proprio di sì, secondo quanto sostiene il quotidiano Il Tempo in base alle dichiarazioni di alcune fonti. Della vita privata del famoso conduttore sappiamo che ha una figlia, Margherita, nata nel 2011 e che in passato non è mai salito sull’altare con le precedenti compagne.

La madre di Margherita è la sua ex Federica Laviosa, con la quale Chiambretti è stato impegnato dal 2010 al 2016. Prima del 2010 ebbe una relazionemolto importante con la conduttrice Rai Ingrid Muccitelli, durata dal 2002 al 2009. E adesso? Chi c’è nella vita dell’amatissimo Piero? A questo proposito, è il quotidiano Il Tempo a lanciare la bomba riguardo ad una presunta fidanzata.

Piero Chiambretti: la fidanzata gli avrebbe chiesto un gioiello da capogiro

Il nome della ragazza che avrebbe rubato il cuore di Chiambretti al momento è sconosciuto, ma pare che la storia vada avanti già da qualche tempo. Ma non è tutto: le fonti del quotidiano romano rivelano un altro dettaglio molto interessante.

Pare infatti che la presunta fidanzata avrebbe fatto richiesta al conduttore di un regalo parecchio ‘impegnativo’: si tratterebbe di un anello di Cartier, un tipo di gesto che non rientrerebbe nelle abitudini di Piero. I bene infomati però sostengono che il noto 65enne starebbe quasi per cedere: “Ma sai che glielo comprerò questo anellino da Cartier? Qualsiasi cosa pur di vederla sorridere”, avrebbe detto ad alcuni confidenti.

Dopo il periodo terribile attraversato a causa del Covid che gli ha portato via sua madre, il conduttore starebbe quindi ritrovando un po’ di serenità accanto ad una nuova fiamma.

Staremo a vedere cosa accadrà, ma se le voci dovessero rivelarsi fondate lo sapremo certamente molto presto!