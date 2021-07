Avete mai visto il padre di Gigi Donnarumma? Spulciando il suo canale, abbiamo rintracciato una loro foto: quel dettaglio non sfugge.

È stato, senza alcun dubbio, l’uomo partita della semifinale degli Europei, Gigi Donnarumma. Giunto tra i pali ai classici calci di rigore, il portiere del Milano e della Nazionale Azzurra non ha affatto deluso le aspettative dei suoi tifosi. Anche perché, diciamoci la verità, è anche merito suo se tra pochissime ore disputiamo la tanto attesa ed agognata finale contro l’Inghilterra. Siete d’accordo? Ebbene: in attesa di poter scoprire cosa accadrà stasera e se l’Italia, dopo il deludente europeo in Francia, riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo portiere?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua compagna. E del dolore di cui non tutti conoscono. Se vi chiedessimo, però, se avete mai visto suo padre, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: ci pensiamo noi immediatamente. Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram e siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Gigi Donnarumma proprio in compagnia di suo padre. Volete vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Avete mai visto il padre di Gigi Donnarumma? Spunta lo scatto: avete notato quel dettaglio?

È il numero uno della Nazionale Italiana, ma avete mai visto il padre di Gigi Donnarumma? Ebbene: ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Come dicevamo precedentemente, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram del calciatore. E siamo riusciti a rintracciare, oltre a quelli in compagnia della sua bellissima fidanzata o sul campo, anche alcuni in compagnia della sua famiglia. Una tra tutte, però, ha catturato la nostra attenzione. Perché? Il motivo è semplicissimo: il portiere campano si lascia immortalare in compagnia di suo padre. E, vi assicuriamo, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato.

Se siete curiosi di vedere il padre di Gigi Donnarumma, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Di seguito, infatti, vi riproponiamo lo scatto che ha catturato la nostra attenzione soprattutto per un dettaglio in “particolare”.

Avete notato anche voi? Gigi Donnaruma e il suo papà sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo con noi?