Paola Perego, non accadeva da ben 17 anni: annuncio incredibile!

Paola Perego ha condiviso un incredibile annuncio a sorpresa con il suo pubblico social: non accadeva da ben 17 anni, finalmente!

Un annuncio davvero incredibile, quello che qualche giorno fa Paola Perego non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico social. Amatissima e seguitissima, la bellissima Perego è una delle conduttrici televisivi più richieste ed apprezzate del piccolo schermo. Nella sua lunga ed immensa carriera, infatti, la simpaticissima Paola è stata la colonna portante di tantissimi programmi di successi. A partire, quindi, dai programmi che hanno sancito il suo esordio in tv. Fino all’ultimo ed imperdibile programma: Il Filo Rosso, andato in onda il Sabato pomeriggio in concomitanza con il pomeridiano di Amici. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui!

Oltre al programma che, da come annunciato dalle dirette interessate, Paola Perego condurrà in compagnia della straordinaria Simona Ventura, la conduttrice lombarda è pronta a ritornare al timone di una trasmissione che non conduceva esattamente da 17 anni. A dare l’annuncio a sorpresa, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Paola Perego, incredibile annuncio a sorpresa: non succedeva da ben 17 anni, clamoroso!

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale tra l’altro è attivissima, che Paola Perego alcune ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere davvero incredibile. E così, con alcune immagini che la ritraggono nel passato, la conduttrice ha annunciato di essere la colonna portante di un’amatissima e seguitissima trasmissione che andrà in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche mese. Di quale stiamo parlando? Ebbene: del “Festival di Castrocaro”. Avete letto proprio bene, si! Dopo la straordinaria conduzione di Stefano De Martino per ben due anni, l’importantissimo evento musicale avrà una conduttrice d’eccezione: Paola Perego.

“Era il 1996 e presentavo con Paolo Bonolis la mia prima edizione del Festival di Castrocaro. Poi ne ho fatto un altro nel 2004 e mi hanno detto che mi avrebbero richiamato. Ci hanno messo un po’, sono passati quasi 20 anni, ma sono felice di annunciarvi che condurrò la prossima edizione del Festival di Castrocaro”, ha detto Paola Perego su Instagram.

Un annuncio davvero incredibile, quindi. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’ilare reazione dei suoi sostenitori. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?