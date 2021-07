L’ex concorrente de L’isola dei famosi è incinta, diventerà mamma per la prima volta, annuncio a sorpresa, gioia immensa per la coppia.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che alcune ore fa l’ex concorrente de l’isola dei famosi ha condiviso con il suo pubblico social. È incinta! Avete letto proprio bene, si! Diventerà mamma per la prima volta! E, da come si può chiaramente comprendere, la notizia ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi affezionatissimi sostenitori. Dopo essere convolata a nozze esattamente 3 anni fa, l’ex naufraga e suo marito coroneranno uno dei sogni per ciascuna coppia affiatata: diventare genitori!

Leggi anche –> Diventerà mamma per la terza volta, annuncio a sorpresa della campionessa italiana: che gioia

A condividere la notizia, come dicevamo, è stata proprio la diretta interessata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia. Con un’emozionante fotografia che ritrae l’ex naufraga de l’isola dei famosi insieme a suo marito e con un pancino abbastanza pronunciato, la modella ha annunciato la sua prima gravidanza. Di chi stiamo parlando, però? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

È incinta, l’ex naufraga de l’isola dei famosi diventerà mamma per la prima volta: che sorpresa!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando esattamente di Gracia De Torres. Divenuta naufraga de L’isola Dei Famosi nel 2016, la stessa edizione di Mercedesz Henger, Jonás Berami e tanti altri naufraghi, la splendida modella spagnola non soltanto si è fatta conoscere, apprezzare ed amare per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Ecco. In queste ultime ore, è proprio lei che ha annunciato una notizia davvero sensazionale: diventerà mamma per la prima volta. Dopo tre anni dal suo matrimonio con Daniele Sandri, cestista italiano, la coppia sta per allargare la sua famiglia.

Leggi anche –> Diventerà mamma bis, svelato il sesso del bebè: annuncio a sorpresa, fantastico!

Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Almeno fino ad ora, infatti, l’ex naufraga non ha svelato il sesso e né per quando è previsto il parto. Una cosa è certa: la sua felicità è davvero alle stelle. Anche perché, da quanto si apprende, sembrerebbe che siano stati 3 anni davvero difficili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Eccoli, Grazia e Daniele in tutta la loro bellezza in questo scatto da sogno.

Tantissimi auguri a Gracia De Torres e al suo Daniele.