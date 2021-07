Ste e Claudia formano una delle coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island, ma sapete che lavoro fanno? In molti ve lo sarete chiesti!

Tra pochissime ore, andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. Dopo l’imperdibile appuntamento della scorsa settimana, il docu-reality delle coppie è pronto a regalarci dei momenti davvero incredibili. Cosa accadrà stasera, quindi? Al momento, non ci è dato saperlo. Sul profilo social ufficiale del programma, è vero, sono stati anche svelati qualche piccolo spoiler, ma bisogna aspettare ancora qualche ora per scoprire cosa ogni nel minimo dettaglio. In attesa, però, cerchiamo di conoscere meglio una coppia presente all’interno del villaggio. Che, nonostante i pochissimi giorni trascorsi separati, hanno già regalato incredibili colpi di scena. Stiamo parlando esattamente di Ste e Claudia.

La coppia ha deciso di prendere parte a Temptation Island, anche se tra qualche settimana, avrebbe dovuto sposarsi. Il loro matrimonio, in realtà, sarebbe dovuto essere celebrato il 7 Agosto del 2020, ma a causa del Covid è stato rimandato ad un anno dopo. I due ragazzi, quindi, riusciranno nel loro sogno? Chi lo sa! Nel frattempo, però, scopriamo cosa fanno nella vita.

Ste e Claudia di Temptation Island, sapete cosa fanno nella vita?

In attesa di poter scoprire cosa ci riserverà questa nuova e terza puntata di Temptation Island, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Ste e Claudia? I due ragazzi hanno deciso di mettere alla prova il loro amore qualche settimana prima del loro matrimonio. Riusciranno ad uscirne indenni? Chi lo sa! Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato. Nel frattempo, però, cerchiamo di scoprire qualche cosa in più su di loro.

Di che cosa si occupano nella vita Ste e Claudia di Temptation Island? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Ad esempio, sulla giovanissima ragazza non abbiamo alcun tipo di informazione sulla sua professione. Non sappiamo, quindi, se attualmente abbia un impiego oppure no. Differente, invece, il discorso per Ste. Che, da quanto si apprende, sembrerebbe essere un impiegato portuale.

Cosa ci dite? Claudia e Ste vi piacciono come coppia?