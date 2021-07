Temptation Island, la tentatrice Vincenza Botti non è affatto sconosciuta: dove l’abbiamo vista?

Una nuova puntata di Temptation Island è appena iniziata, siamo arrivati esattamente alla terza di questa nuova edizione che sembra riscontrare l’attenzione dei telespettatori. Sei coppie scelte, Stefano e Manuela, Jessica e Alessandro, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso e Natascia e Alessio. Nella scorsa puntata abbiamo avuto modo di vedere l’uscita di una prima coppia, quella formata proprio da Tommaso e Valentina.

Il 21enne, dopo aver fin da subito manifestato la sua forte gelosia, si è lasciato andare ad un inaspettato affetto nei confronti della bella tentatrice Giulia, fino al bacio. E così, la fidanzata ha deciso di chiamare il falò e di concludere la relazione. Ma questa sera i colpi di scena non mancheranno, ne siamo certi. Nel villaggio insieme ai fidanzati e alle fidanzate, ci sono rispettivamente le tentatrici e i tentatori. Nel parterre femminile c’è anche lei, Vincenza Botti: per caso, ricordate dove l’abbiamo vista?

Da pochissimo ha avuto inizio Temptation Island, il programma dell’estate condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie hanno deciso di prendervi parte, e vivere questa esperienza all’interno del villaggio per ben 21 giorni. I fidanzati e le fidanzate si trovano, qui, a contatto con ragazze e ragazzi single.

Nel parterre femminile delle tentatrici c’è anche lei Vincenza Botti: per caso, l’avete mai notata in un particolare programma? La tentatrice è una ballerina ed è stata presente in diverse trasmissioni. Infatti, Vincenza ha preso parte a Ciao Darwin, e sono molte le foto rese note.

Non solo, Vincenza ha anche partecipato all’amatissimo concorso di bellezza, Miss Italia, classificandosi terza.