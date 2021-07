Salvatore Esposito, non tutti sanno cosa faceva prima di diventare un attore di successo: il ‘retroscena’ del passato.

Attore amatissimo e apprezzatissimo, Salvatore Esposito è divenuto particolarmente noto per il suo ruolo di Genny Savastano nella famosa serie televisiva Gomorra.

"Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande", ha scritto in basso ad un post reso noto su instagram.

Salvatore Esposito, il ‘retroscena’ che non tutti conoscono: cosa faceva prima del successo

E' stata proprio qualche settimana fa che l'attore ha spiazzato tutti i suoi follower, salutando il suo personaggio, attraverso un post su instagram.

A quanto pare, Esposito fin da bambino ha sempre nutrito una forte passione per il cinema e la recitazione, infatti, finite le scuole superiori partecipa a diversi cortometraggi. Il successo è arrivato forte e maestoso. Ma prima, cosa faceva l'attore?

Sembrerebbe, come lui stesso ha più volte ribadito, di aver lavorato in un Mcdonald’s, e di aver svolto diversi mestieri, fino alla meritata fama che l’ha poi avvolto.