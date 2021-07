Ricordate Laura di Tempesta d’amore? Dopo ben 15 anni, l’attrice appare così, non ci crederete!

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca che ancora oggi va in onda su rete quattro; la prima volta che abbiamo avuto modo di vederla è stata nel giugno del 2006, quando è stata trasmessa su canale cinque. Ad oggi sono state superate le tre mila puntate, e la serie è arrivata alla diciassettesima stagione.

Nella foto che vi abbiamo mostrato, è presente una delle attrici che ha fatto parte della primissima stagione, la ricordate? Era bellissima Laura ed è stata la protagonista insieme ad Alexander. Questa personaggio è stato interpretato dall’attrice Henriette Richter Rohl. Da allora sono passati circa 15 anni, sapete com’è diventata oggi? Stenterete a crederci!

E’ stata Laura in Tempesta d’amore: oggi la ritroviamo così, incredibile

Nella prima stagione di Tempesta d’amore, la famosa soap opera tedesca, andata in onda in Italia a partire dal 2006, i personaggi principali sono stati Laura ed Alexander, coinvolti in una tormentata storia d’amore. Lei pasticciera, lui direttore amministrativo di un grande Hotel, le loro vite si intrecceranno fortemente. Impossibile dimenticare la storia d’amore che li ha visti al centro dell’attenzione della serie e che ha ammaliato tutti i telespettatori.

L’attrice che ha interpretato Laura, è la bellissima Henriette Richter Rohl. La domanda che sorge qui spontanea è: come sarà diventata a distanza di 15 anni? Siamo andati a curiosare su instagram ed ecco a voi una foto dal suo seguitissimo profilo: osservate qui!

Cosa ne pensate? Sembrerebbe che la meravigliosa e bravissima attrice Henriette non sia assolutamente cambiata, vero? Allora aveva qualche anno in meno. Oggi, si mostra in ottima forma e più bella che mai.