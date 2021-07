Il Castello della Scelta di Uomini e Donne è famosissimo: sapete dove si trova? E’ stato location di importanti matrimoni e set di film!

Questa sera di mercoledì 14 luglio su Canale 5 andrà in onda la famosa e romantica scelta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne ancora oggi vivono la loro storia d’amore e sono inseparabili! Il Castello scelto dal dating show per le scelte è un vero sogno ed in tanti si chiedono dove si trova questa location. All’interno di questa dimora medievale hanno fatto la loro scelta Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Ma sapete che lì si sono sposati diversi VIP? Vi sveliamo tutte le curiosità!

Castello Scelta Uomini e Donne, sapete dove si trova? E’ stato location di due matrimoni VIP

La location medievale scelta da Uomini e Donne per Le scelte si trova nei dintorni di Roma. Quello che vediamo è il Castello di Torcrescenza, poco distante dalla Via Flaminia. La maestosa struttura è stata costruita nel 1100 dal Marchese Francesco Crescenzi e nel corso degli anni è stata abbellita con opere d’arte, affreschi, statue e fontane. Oggi è un luogo esclusivo per eventi e cerimonie: ospita meeting, cene di gala, colazioni di lavoro, ricevimenti private, mostre.

Prima di Uomini e Donne però, il Castello è stato scelto per eventi famosissimi in Italia. Nel ’63 ha ospitato il set del film di Totò, ‘Il monaco di Monza’. Inoltre, nel 2005 la location è stata scelta da Francesco Totti e Ilary Blasi per festeggiare le loro nozze. Il Castello di Torcrescenza ospita ancora oggi diversi set di film come ‘Cetto c’è’, e Baby, la serie tv firmata Netlifx.

