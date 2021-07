Castello Uomini e Donne La scelta, sapete a quanto ammontano i suoi prezzi? La cifra è davvero da capogiro, ma che figurone!

Ci siamo! Mancano pochissime ore. E, finalmente, assisteremo nuovamente alle scelte di Uomini e Donne. A partire da questa sera, e molto probabilmente per altre tre settimane, su Canale 5, andrà in onda il dating show di Maria De Filippi in prima serata. Sia chiaro: non saranno affatto puntate nuove. Piuttosto, come raccontato, verranno riproposte le scelte che Lorenzo Riccardi, Andrea Zelletta e Teresa Langella hanno fatto nel famosissimo castello. In un nostro recentissimo, come senza alcun dubbio ricorderete, vi abbiamo raccontato della sua storia. E, soprattutto, il luogo dove si trova. Adesso, invece, siete curiosi di sapere a quanto ammontano i suoi prezzi? Se, ad esempio, guardate la puntate e restate affascinati dalla bellezza del castello, siete curiosi di sapere quanto costa affittarlo?

Il Castello della Scelta di Uomini e Donne, quindi, si trova a Roma Nord. E, con esattezza, si chiama Castello di Torcrescenza. A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammontano i suoi prezzi? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il Castello Uomini e Donne La scelta, quali sono i suoi prezzi?

Una cosa è certa: questa sera, Mercoledì 14 Luglio, non soltanto vi appassionerete a La Scelta di Uomini e Donne per le emozioni che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ci hanno regalato, ma resterete letteralmente impressionati per la bellezza del Castello. Situato a Roma Nord e, spesso e volentieri, protagonista di matrimoni davvero impeccabili, la struttura ha tutte le carte in regola per regalare dei banchetti davvero da sogno. Sul sito ufficiale del Castello, infatti, si legge che è possibile organizzarvi non soltanto matrimoni, cerimonie e ricevimenti, ma anche eventi privati, cene di galà ed eventi aziendali. Insomma, si può fare davvero di tutto.

A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammontano i suoi prezzi? Ovviamente, il Castello offre diverse sale. A partire da ‘Il primo chiostro’ fino a ‘La limonaia’, il Castello è davvero immenso. Quanto costa, però, affittarlo per un evento? Sul sito ufficiale, ovviamente, non c’è traccia. Stando a quanto si apprende da Matrimonio.com, però, sembrerebbe che il giro partirebbe dai 7000 euro. Ma non solo. Sullo stesso sito, inoltre, si legge che circa l’88% degli sposi lo raccomanda. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

