Il gesto di Federico Chiesa dopo Italia Inghilterra non è passato inosservato: il calciatore lo ha fatto avanti le telecamere, avete visto?

E’ stato uno dei protagonisti indiscussi della Nazionale Italiana negli ultimi giorni. La squadra allenata da mister Mancini ha conquistato il titolo ‘campioni d’Europa’ vincendo agli Euro 2020. Contro l’Inghilterra l’Italia ha sudato sino ai calci di rigore per vincere: la gioia è stata troppo grande per tutti gli italiani! Federico Chiesa, classe ’97, gioca nella Juventus e con gli anni è diventato uno dei calciatori più forti e desiderati della Serie A! Il figlio di Enrico Chiesa, storico ex calciatore, al termine di Italia Inghilterra la scorsa domenica ha fatto una telefonata che non è sfuggita agli occhi delle telecamere: ha fatto sciogliere il cuore di tutti!

Federico Chiesa, è successo subito dopo Italia Inghilterra: avete visto cosa ha fatto?

L’Italia la scorsa domenica ha vinto il titolo di Campione D’Europa! Gli Euro 2020 portano il nome azzurro e la gioia, per tutti, è stata incontrollabile.

Federico Chiesa è stato uno dei calciatori protagonisti di questa competizione: con il suo talento ha conquistato tutti. Ma avete visto cosa ha fatto al termine della partita? Il suo gesto non è passato inosservato: le telecamere hanno ripreso il momento in cui ha preso il suo cellulare in mano. Al centro del campo, durante le esultanze, Chiesa ha chiamato la sua mamma per festeggiare, al telefono, insieme a lei! Ecco il video:

Il video ha fatto sciogliere il cuore di tutti: quel gesto non poteva passare inosservato, le telecamere hanno ripreso giusto in tempo! Questo dimostra quanto Federico sia affezionato alla sua famiglia.