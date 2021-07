Terribile incidente sul set del famosissimo film, l’attore si è gravemente ferito: attimi di panico, spunta un retroscena che non tutti conoscono.

Realizzare una serie televisiva o, addirittura, una pellicola cinematografica non è affatto cosa da niente. Oltre a mesi di duro ed intenso lavoro, infatti, può anche capitare che, durante le riprese, gli attori siano vittime di veri e propri incidenti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Harrison Ford. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio durante le riprese di ‘Indiana Jones’, la star di Hollywood si sia fratturato la spalla. Un episodio davvero incredibile, vero? Ecco, ma non è affatto l’unico. Sono davvero tantissimi gli episodi di questo genere che capitano durante i mesi di realizzazione del progetto. E che, soprattutto, fanno vivere dei momenti di panico non soltanto ai diretti interessati, ma anche a tutto lo staff presente sul posto.

È il caso, ad esempio, di questo famosissimo attore. Che, nel mentre girava una scena di un film che si è dimostrato una vera e propria leggenda per il cinema, si è gravemente ferito alla mano. Scatenando la preoccupazione di tutti. Di chi parliamo? E, soprattutto, cos’è accaduto? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Bruttissimo incidente sul set, l’attore gravemente ferito alla mano: episodio da brividi

Dopo l’episodio da brividi accaduto sul set di ‘Gotham’, che tra l’altro è costato una bella ferita sulla testa all’attore principale, vi raccontiamo un altro avvenimento choc accaduto sul set di un famosissimo film. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel mentre registrava una scena che è diventata un ‘cult’ della pellicola cinematografica, l’attore principale si sia gravemente ferito alla mano. Insomma, un bruttissimo incidente, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, non ha affatto scalfito l’interprete nel suo monologo. Che, completamente imperterrito al sangue che gocciolava dalla mano, ha continuato la sua straordinaria interpretazione.

Di chi parliamo? Semplice: Leonardo Di Caprio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, durante una scena del film ‘Djanho Unchained’, l’attore abbia sbattuto la mano contro un bicchiere di cristallo. E si sia gravemente ferito. Ovviamente, la scena è andata avanti. Ed addirittura si legge che sia rimasta nella pellicola. Subito dopo, però, l’attore ha avuto diversi punti di sutura.

Un incidente non da poco, quindi. Ma che, tuttavia, ha sottolineato la straordinarietà dell’attore.