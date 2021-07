Con questa ultima foto, Romina Power ha tolto il fiato al suo pubblico: così non l’avete mai vista prima d’ora, è davvero pazzesco!

È attivissima sul suo canale social ufficiale, Romina Power. E, spesso e volentieri, si lascia andare alla condivisione di scatti del tutto inediti. Proprio recentemente, ad esempio, la cantante americana ha mostrato la sua ‘casa nel bosco’. Qualche ora fa, invece, ha mostrato una foto di sé davvero pazzesca. È solita intrattenere il suo pubblico con scatti che appartengono al suo passato e che, soprattutto, sottolineano la sua immensa bellezza, è vero. Così come l’abbiamo vista in questa foto condivisa su Instagram, però, non ci sembra di averla mai vista. Ovviamente, ci penseremo immediatamente a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente a bocca aperta.

Attualmente, Romina Power, oltre che essere conosciutissima e famosissima per la sua voce di incanto, è amatissima anche per la sua immensa bellezza. L’avete mai vista, però, da giovanissima? Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la cantante ha condiviso uno scatto del tutto inedito. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha tolto il fiato al suo pubblico. Volete vederlo anche voi? Vi accontentiamo subito!

Romina Power mai vista così prima d’ora: scatto da togliere il fiato, che incanto!

Risale proprio a qualche ora fa, il delizioso scatto che Romina Power non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo amatissimo pubblico sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, la cantante è attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a rendere pubblici degli scatti piuttosto ‘inediti’. Questo di qualche ora fa, vi assicuriamo, è uno di essi. Di che cosa parliamo, però?

Avete mai visto Romina Power da giovanissima? Senza alcun dubbio, ma così bella da togliere il fiato, ne siamo certi, non l’avete mai vista prima d’ora. Non sappiamo a quanti anni fa risalga lo scatto in questione, sia chiaro. Una cosa è certa, però: è bellissima! Guardate un po’ qui:

Davvero bellissima, vero? In effetti, è proprio così. E non siamo affatto i soli a dirlo! Il post in questione, infatti, ha riscosso un successo davvero impressionante.