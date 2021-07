Avete mai visto Jaden, il figlio di Will Smith? La somiglianza con il padre è ben evidente!

Will Smith ha raggiunto la fama mondiale dopo che negli anni novanta ha recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air. L’attore, però, nel frattempo, ha anche preso parte ad importanti film, come in Bad Boys, Independence Day, e Men in Black nel 1997.

Il successo è arrivato impetuoso, tanto da riuscire a guadagnare due candidature all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì, e in seguito, per il ruolo di Chris Gardner nel film che ha emozionato tutti, La ricerca della felicità. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ed era impossibile affermare il contrario, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Per caso, avete mai visto suo figlio Jaden?

Will Smith, chi è suo figlio Jaden: l’avete mai visto? Impossibile non farci caso

Dell’amatissimo attore Will Smith conosciamo praticamente tutto, il suo talento è famosissimo, e le sue interpretazioni sono arrivate al cuore di tutti. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? L’attore ha sposato l’attrice Sheree Fletcher nel 1992 e da lei ha avuto il primo figlio, Willard Carroll III.

In seguito, è avvenuta la rottura. E’ Nel 1997 che Smith si è risposato, con l’attrice Jada Pinkett, e dalla quale ha avuto altri due figli, Jaden Smith e Willow. Una famiglia bellissima. Per caso, avete mai visto Jaden? Non è affatto sconosciuto il figlio dell’attore, infatti, è un attore, rapper, ballerino, modello e stilista. Il figlio di Will ha recitato insieme a suo padre, proprio nel famoso film, La ricerca della verità: lo ricordate, vero?

Avete visto lo scatto? Cosa ne pensate, Jaden somiglia a suo padre? Sembrerebbe proprio di sì, alcuni tratti sono molti simili. Il figlio di Will Smith è molto amato ed è famosissimo, tanto che il suo profilo instagram conta di 16 milioni di follower: è pazzesco!