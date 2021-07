Riconoscerlo non è affatto difficile: l’amato inviato appare in uno scatto del passato

Non è affatto difficile capire chi è in questo scatto: l’amato inviato appare qui con qualche anno in meno.

Il mondo dei social fa parte della nostra quotidianità, lo sappiamo benissimo, non riusciamo a fare a meno di condividere foto, video e storie sui nostri profili, e ancora, visualizzare, commentare e tanto altro. Ovviamente, al centro dell’attenzione sono particolarmente i personaggi del mondo dello spettacolo, dato che, i loro follower sono migliaia, se non addirittura milioni.

Proprio in questa immagine che vi abbiamo qui mostrato, è fotografato un amatissimo personaggio della televisione italiana. Per aiutarvi, vi anticipiamo, si tratta di un famoso inviato, ma vi chiederete: di quale programma? Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Seguiteci, e vi sveliamo ogni cosa.

Riuscite a capire chi è? E’ l’amatissimo inviato, impossibile non riconoscerlo!

Ve l’abbiamo detto poco prima, nello scatto qui mostrato, è fotografato un amatissimo e famosissimo inviato. Con i sui servizi riesce sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori. Ma in quale programma lo vediamo sempre? Proprio a Striscia la Notizia!

Ma c’è qualcosa che lo contraddistingue ancora di più, sapete cosa? Ebbene, i famosi tapiri che porta con sè per dare ai vip. Siamo certi che, a questo punto, avrete ben capito di chi si tratta, dell’amatissimo e bravissimo Valerio Staffelli, l’avreste mai detto?

Pensiamo proprio di sì, perchè, Staffelli sembra non essere assolutamente cambiato, non trovate? Gli anni sono passati, certo, ma riconoscerlo in questo scatto non sembrava tanto difficile. “Una mia foto del secolo scorso“, ha scritto a corredo, con tanto di ironia, l’inviato di Striscia La notizia!