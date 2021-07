Vi siete mai chiesti perché Carlo Conti è sempre abbronzato? Soltanto adesso ha raccontato tutta la verità: il ‘retroscena’ che non avreste mai detto.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Carlo Conti. Conduttore di successo e colonna portante di tantissimi programmi amarissima da tutto il pubblico italiano, il buon fiorentino vanta di un clamore davvero impressionante. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo della radio, Carlo conti ha iniziato, sin da subito, a macinare dei successi. Tanto da rivelarsi, in un vero e proprio batter baleno, la vera stella della televisione italiana. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo visto al timone di Top Dieci. Diciamoci la verità, però: quanti altri programmi di successo ha condotto? Beh, decisamente tantissimi! Ebbene: in tutti questi, c’è stato un dettaglio che non è mai passato inosservato: la sua abbronzatura.

Avete mai notato l’abbronzatura di Carlo Conti? Come non farlo, avete ragione. Ebbene, ma vi siete mai chiesti perché? A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Ok Salute e Benessere’, il simpaticissimo conduttore ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio.

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato? Solo ora spunta la verità

“La mia mania è sotto gli occhi di tutti: è l’abbronzatura. Ma sono fortunato: madre natura mi ha donato una pelle al limite dell’umani”, ha spiegato Carlo Conti ad ‘Ok Salute e Benessere’.

Insomma, stando a quanto si apprende dalle sue parole, quindi, sembrerebbe proprio che sia questo il motivo del perché Carlo Conti è sempre abbronzato. L’avreste mai detto?