L’ex amatissimo tronista Luigi di Uomini e Donne è finito in ospedale: lo scatto manda tutti in apprensione, cos’è successo.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del giovanissimo Luigi. Giunto a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Affi Fella, il simpaticissimo siciliano, dopo la storia d’amore naufragata con la tronista, ha avuto lui la possibilità di sedersi sulla tanto agognata sedia rossa. E di poter conoscere diverse ragazze. E di fare ricadere la sua scelta sulla giovanissima Irene Capuano. Da quel momento, sono trascorsi pochissimi. Ed entrambi hanno preso strade completamente differenti. Eppure, però, il seguito di cui vantano entrambi è davvero smisurato.

Leggi anche –> Quando inizia Uomini e Donne? Spunta la data della prima puntata

In queste ultime ore, però, Luigi Mastroianni ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in ospedale. “Meglio di quello che poteva essere…Peggio di quello che pensavo”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne a corredo di questo scatto che lo ritrae nel nosocomio. Cos’è successo? E, soprattutto, come sta ora? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni in ospedale: cos’è successo all’ex tronista

Risale proprio a qualche ora fa, lo scatto che Luigi Mastroianni ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Nel quale, come dicevamo precedentemente, l’ex tronista di Uomini e Donne si mostra in un letto di ospedale. Cos’è successo? Riavvolgiamo un po’ il nastro. Prima di mostrarsi in una stanza del nosocomio, il buon Mastroianni aveva raccontato in una serie di Instagram Stories, adesso scadute, di essersi fatto male ancora prima di iniziare a giocare a pallone. Stando da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, almeno all’inizio, si trattasse di strappo del muscolo lombare. “Sono in macchina. Sto aspettando il fisioterapista per cercare di capire meglio la situazione”, ha detto il buon Mastroianni ai suoi followers.

Leggi anche –> Uomini e Donne, incredibile rivoluzione: Maria De Filippi cambia tutto

Sia chiaro: non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, come Luigi si sia fatto male. Fatto sta che, alcune ore fa, si è mostrato in un letto di ospedale. Come sta adesso? Abbiamo pochissime informazioni in merito. E tantomeno sappiamo se la sua ‘supposizione’ delle ore precedenti si è dimostrata reale. In ogni caso, a corredo del suo ultimo scatto social, il buon Mastroianni ha scritto: “Sto bene. Torno presto”.

In bocca al lupo!