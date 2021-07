Antonella Clerici irriconoscibile al suo esordio in tv: le immagini lasciano tutti senza fiato

Con l’inconfondibile chioma e tanta simpatia Antonella Clerici ha conquistato il cuore del pubblico, ma ricordate com’era al suo esordio?

E’ tra le conduttrici tv più amate di sempre e da tanti anni un volto familiare per ognuno di noi: il nome di Antonella Clerici è legato indissolubilmente al celebre programma gastronomico “La prova del cuoco” su Rai 1 che ha condotto dal 2000 fino al 2018 con una breve pausa nel 2009 dovuta alla maternità.

Originaria di Milano, Antonella è nata il 6 dicembre del 1962; il suo sorriso contagioso e la sua semplicità sono i primi ingredienti del suo strepitoso successo che l’ha portata a condurre tanti programmi importanti e perfino il Festival di Sanremo.

Oltre alla cucina, in tv la Clerici si è a lungo occupata di calcio: prima de “La prova del cuoco” infatti la ricordiamo su Rai 2 con “Oggi sport” e “Dribbling”. Su Rai 1 invece ha lavorato a “Uno Mattina” e a “Domenica In”.

Ma com’era al suo esordio? E in quale trasmissione la si vedeva? Vi assicuriamo che l’immagine di Antonella Clerici a quei tempi vi lascerà senza parole, appariva diversissima!

Antonella Clerici, al suo esordio appariva così: stenterete a crederci

“Ti lascio una canzone”, “Zecchino d’oro”, “Portobello”: la lista delle trasmissioni che l’hanno vista al timone sarebbe ancora lunga, ma oggi vogliamo mostrarvi com’era Antonella quando debuttò in tv.

Era il 1985 e lavorava come annunciatrice televisiva per il canale “Telereporter”. Evidentemente quell’esordio le portò tanta fortuna perché da allora la sua carriera è stata a dir poco pazzesca. Avete notato quanto era diversa da come la conosciamo oggi? A cominciare dal biondo dei capelli, meno chiaro di quello attuale.

Sorprendente, vero? Complimenti alla bravissima Clerici per aver fatto tanta strada con la sua grande professionalità.