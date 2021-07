Antonino Cannavacciuolo ha rischiato grosso: quanto è arrivato a pesare e come ha reagito per salvarsi

Antonino Cannavacciuolo ha rischiato grosso: quanto è arrivato a pesare e cosa ha fatto ha deciso di fare.

Amatissimo cuoco, Antonino Cannavacciuolo è anche divenuto, in questi anni, un apprezzatissimo personaggio del mondo della televisione. E’ sicuramente uno degli chef italiani più famosi. La sua partecipazione a programmi televisivi sulla cucina, come Cucine da Incubo e Masterchef, gli hanno donato grande popolarità.

Cannavacciuolo, oltre ad essere oggi uno chef pluristellato, è anche un marito e un padre. Sua moglie è Clizia Primatesta. Dalla loro unione sono nati due splendidi bambini. Al Settimanale Oggi, qualche tempo fa, ha parlato dei suoi problemi di peso, confessando di aver rischiato grosso. Ma entriamo nel dettaglio delle sue dichiarazioni.

Antonino Cannavacciuolo si racconta: quanto è arrivato a pesare e come ha reagito

Chef pluristellato e amatissimo personaggio del mondo della televisione, Antonino Cannavacciuolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. In questi anni abbiamo avuto il piacere di vederlo in diversi programmi televisivi di cucina, come in Cucine da incubo o Masterchef Italia, affiancato qui, da importanti chef.

Per quanto riguarda l’aspetto ‘privato’, al settimanale Oggi, qualche tempo fa, si è lasciato andare, raccontando dei suoi problemi legati al peso: “Sono stato vicino ad un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, e mi sentivo stanco, dormivo male. Così, tre anni fa, ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”, ha dichiarato Antonino, e ancora:

“La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta, sto solo un po’ più attento, non mi tolgo niente”. Lo chef Cannavacciuolo, nel 2020, è riuscito a perdere venti chili. Ed è così che, pian piano, dopo essere stato vicino ad un bivio, per il suo peso, ha deciso di dire basta e fare qualcosa per ‘salvarsi’.