Fu tra i protagonisti assoluti del GF 2 ben vent’anni fa! A vederla oggi resterete sbalorditi

Vent’anni fa entrò nella casa più spiata d’Italia e il suo percorso fu molto intenso: al GF 2 regalò al pubblico tante emozioni, eccola oggi.

L’abbiamo conosciuta al GF 2 nel lontano 2001: dopo quell’esperienza non è più apparsa in tv, ma tutti la ricordano come una grande protagonista di quell’edizione. All’epoca era poco più che una ventenne e proprio come tale affrontò quell’avventura.

Leggi anche——>>>È stato un concorrente del GF 2: dopo 20 anni la sua vita è drasticamente cambiata, clamoroso!

Quella era la seconda edizione dello storico reality di Canale 5 e alla conduzione c’era la bravissima Daria Bignardi. Nella famosa casa di Cinecittà ebbe una storia con un altro concorrente, Lorenzo Paolini. Ora avete capito di chi stiamo parlando? Ma di Amata Albero naturalmente, meglio conosciuta come Tati! Originaria di Monopoli e molto legata al padre, la ragazza pugliese fu uno dei volti più amati di quella edizione che partì inizialmente penalizzata da uno scetticismo generale. Il pubblico era ancora troppo affezionato ai protagonisti del GF 1 e non riteneva possibile che altri concorrenti prendessero lo stesso posto nel cuore della gente.

Tornando alla dolce e sensibile Tati, siete curiosi di scoprire com’è diventata adesso? Dopo la sua decisione di abbandonare il piccolo schermo, non è più apparsa in tv ma tutti la ricordano ancora. Vi assicuriamo che resterete di stucco nel vedere com’è cambiata.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Tati del GF 2: com’è diventata l’ex concorrente

Dopo tutti questi anni, dai suoi profili social si può notare l’incredibile cambiamento della bella pugliese. Nelle foto ritroviamo l’ex gieffina molto più donna, con un look particolare e affascinante.

Leggi anche—–>>>Mirco Petrilli, fu il vincitore del GF 13: com’è diventato e che lavoro fa

Da ciò che si può intuire, dovrebbe lavorare nell’ambito della psicologia: probabilmente di occupa del trattamento di problematiche e disagi legati all’interiorità dell’individuo. Una professione senza dubbio interessante, adatta a persone con una grande sensibilità ed empatia.

Visto quanto sembra diversa Tati da allora? Incredibile, vero?