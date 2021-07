Avete mai visto il padre di Filippo Magnini? Sui social, lo scatto insieme non è assolutamente passato inosservato.

Nuotatore italiano, Filippo Magnini è stato campione mondiale nei 100m due volte, nel 2005 e nel 2007. Nella sua lunghissima carriera sono stati tantissimi i premi ricevuti, e tutti, lo sappiamo, sono stati meritatissimi. Ha iniziato quando era giovanissimo e da quel momento non si è più fermato.

E chi può mai fermare un talento simile! Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, invece, della sua vita ‘privata’, per così dire, cosa sappiamo? Certo, è nota la sua bellissima relazione con Giorgia Palmas. La coppia si è sposata proprio quest’anno, e dalla loro unione, è nata Mia. Ma, vi chiediamo, avete mai visto suo padre? Impossibile non notare lo scatto!

Filippo Magnini, vedere suo padre vi spiazzerà: lo scatto ha catturato l’attenzione di tutti

Avete mai visto il padre di Filippo Magnini? Il nuotatore italiano, molto attivo sui social, con un profilo instagram che ha quasi raggiunto i 400 mila follower, ha reso noto uno scatto proprio nelle ultime ore.

Ovviamente i suoi fan sono sempre ben attenti a quanto pubblica, e questa immagine, non poteva passare assolutamente inosservata. Il motivo? E’ ben chiaro, Filippo, ha pubblicato lo scatto insieme a suo padre Gabriele. A vederlo, molti utenti non hanno non potuto non fare i complimenti al suo papà. Osservate qui, e diteci cosa ne pensate:

Sembrerebbe che Filippo abbia preso molto da suo padre Gabriele, non trovate? In basso al post, il nuotatore ha scritto: “I Magnos“, ironicamente. E cosa è successo subito dopo? La foto è stata immersa dai like e ovviamente, i commenti sono arrivati numerosi.