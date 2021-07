E’ stata un’amatissima cantante di Amici 14: impossibile da non ricordare, la sua voce è pazzesca!

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ha avuto inizio ben venti anni fa, esattamente nel 2001. Prima, si chiamava Saranno Famosi e soltanto nel 2003 è stato cambiato il suo nome in Amici. Proprio quest’anno, per la prima volta in assoluto, a vincere è stata una ballerina donna, Giulia Stabile.

Negli anni precedenti, non era mai accaduto. Nella scuola più spiata e sicuramente più sognata d’Italia, sono stati centinaia gli allievi che vi hanno fatto parte. Nella foto che vi abbiamo qui mostrato, è presente proprio una ex allieva del talent show: ricordate la bravissima Valentina Tesio? Impossibile non ricordarla, la sua voce conquistò tutti! Ma com’è oggi, a distanza di 6 anni?

La ricordate? E’ stata una cantante di Amici 14: da allora sono passati sei anni, com’è oggi

Venti edizioni e tantissimi talenti hanno fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tutti gli allievi sono stati incredibili, ognuno di loro ha dato al programma qualcosa, e soprattutto agli spettatori.

Come sappiamo, numerosi sono stati i ballerini e cantanti che ci hanno emozionato. Nella foto che vi abbiamo sopra mostrato, c’è proprio una delle ex allieve del talent show. Ricordate la bellissima e bravissima Valentina Tesio? Ha fatto parte di Amici nel 2014-2015, esattamente nella quattordicesima edizione. La cantante riuscì ad arrivare alla fase Finale, ma non a posizionarsi sul podio. Sono passati circa sei anni, la domanda che ci poniamo è questa: com’è oggi Valentina? Osservate in basso:

Guardando lo scatto, possiamo dire che a parte qualche piccolo cambiamento nel look, l’artista non sembra essere affatto diversa, è sempre bellissima. L’ex allieva di Amici ha una voce pazzesca, impossibile da non amare!