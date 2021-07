Romina Power, momento di tensione e intervento chirurgico inevitabile: “Sta soffrendo”

Di recente Romina Power ha informato i fan sull’esito dell’intervento subito da qualcuno molto caro a lei e a sua figlia Romina Jr.

L’amatissima cantante americana Romina Power si mantiene solitamente a stretto contatto con i suoi fan e lo fa spesso tramite i suoi seguitissimi profili social. Proprio per questo motivo, la sua assenza dal web in questi ultimi giorni aveva destato qualche preoccupazione da parte degli utenti che si sono chiesti cosa mai fosse accaduto all’ex signora Carrisi.

E’ stata lei stessa poi a spiegare cosa l’abbia tenuta preoccupata in questo periodo: ha dovuto badare alla salute di qualcuno per lei molto importante. Con un post pubblicato qualche giorno fa, ha poi rivelato di chi si tratta.

Romina Power preoccupata per l’intervento: com’è andata

Ora per fortuna tutto si è risolto per il meglio, ma ciò non toglie che l’amata artista abbia trascorso giorni davvero carichi di tensione. Come anticipato, sul suo profilo Instagram Romina ha pubblicato una foto che chiarisce quanto successo.

Nell’immagine si vede il cagnolino di sua figlia Romina Jr, il tenerissimo Taquito: nella didascalia, la Power scrive che il piccolo amico a quattro zampe ha subito un intervento chirurgico. Aveva infatti problemi al naso che gli causavano difficoltà nel respirare. Brutto momento quindi quello trascorso dall’ex moglie di Al Bano, da sempre sensibile alla protezione degli animali e appassionata soprattutto di cani.

Qualcuno ha commentato preoccupato: “Poveretto, dai suoi occhi si vede che sta soffrendo”. Romina ha risposto spiegando che ora Taquito sta bene e non starnutisce più.

Una bellissima notizia che rende felici anche noi, buona guarigione al bellissimo cagnolino!