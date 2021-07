Bethany Stout è stata una protagonista di Vite al Limite, ricordate la sua storia? La donna pesava 275 kg e viveva un incubo: rivederla oggi vi farà un certo effetto.

Tra tutti i protagonisti di ‘Vite al limite’ che si sono alternati in queste nove edizioni, senza alcun dubbio, Bethany Stout è tra coloro che hanno catturato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Fortemente decisa a riprendere la sua vita in mano, la quarantenne aveva deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan per ritornare in forma. Il suo peso iniziale, infatti, superava di gran lunga i 250 kg. Ed è proprio per questo motivo che le sue due figlie, fortemente preoccupate delle condizioni di salute della loro madre, avevano deciso di aiutarla. Il percorso di Bethany, lo sappiamo, è stato piuttosto intenso. Eppure, con la sua forza di volontà e determinazione, è riuscita alla grande a completare il suo obiettivo.

Quando ha preso parte a Vite al Limite, Bethany Stout aveva un peso che si aggirava intorno i 275 kg. Grazie al suo percorso nella clinica del dottor Nowzaradan, la donna non soltanto era riuscita a dimagrire ben 70 kg. Ma, grazie all’intervento di by pass gastrico, è dimagrita ancora 50 kg. Com’è oggi, però? Scopriamolo!

Bethany Stout di Vite al Limite, sapete com’è diventata oggi? Trasformazione incredibile

La storia di Bethany Stout di Vite al Limite, come dicevamo precedentemente, era davvero drammatica. Appena quarantenne, la donna pesava ben 275 kg. E, come sottolineato dalla diretta interessata, viveva un vero e proprio incubo. Sembrerebbe, infatti, che la donna non avesse vissuto un’infanzia particolarmente felice. E che tutti i suoi dolori e dramma li avessi sfogati proprio nel cibo.

Nel corso della sua permanenza nella clinica del dottor Nowzaradan, la donna è riuscita a perdere più di 100 kg. Dapprima con la semplice dieta ed, in seguito, con l’intervento del bypass gastrico, la bella Bethany ha coronato il suo sogno. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che è stata la protagonista indiscussa della terza stagione, siete curiosi di sapere com’è oggi? L’abbiamo rintracciata su Instagram, guardate un po’ qui:

Non sappiamo quanto sia ancora dimagrita, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe proprio che Bethany abbia pienamente rispettato le sue parole.