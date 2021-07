Cortesie per gli ospiti, la casa dello chef Roberto Valbuzzi: il ‘particolare’ che lascia senza fiato

Cortesie per gli ospiti, avete mai visto la casa dello chef Roberto Valbuzzi? Alcuni particolari lasciano senza fiato.

Insieme a Csaba Dalla Zorza e Diego Thomas, Roberto Valbuzzi è alla conduzione di Cortesie Per gli ospiti, formando un trio davvero scoppiettante. Si tratta di un programma in onda su Real Time, e che abbiamo modo di vedere da alcuni anni.

Leggi anche Roberto Valbuzzi, sapete cosa fa nella vita sua moglie Eleonora?

I protagonisti in gioco sono coppie di amici, conoscenti, o parenti, che arrivano in trasmissione per mettersi alla prova su nozioni di cucina e di galateo, e alla fine del pranzo a decidere sono proprio i conduttori, che assegnano i punti alle coppie. Ma concentriamoci su Roberto Valbuzzi: lo sappiamo benissimo, è un noto chef, bravissimo e amatissimo dai telespettatori che lo seguono. E’ sposato con la bellissima Eleonora Laurito, esattamente dal 2018, e dalla loro unione è nata una splendida bambina. Ma dove vive la famiglia? Avete mai visto la loro casa?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Roberto Valbuzzi, dove vive il noto chef? La sua casa ha dettagli molto particolari

L’amatissimo chef Roberto Valbuzzi è sempre pronto a sorprenderci. In Cortesie per gli ospiti, insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas, forma un trio super apprezzato. Della sua carriera conosciamo tutto, mentre, per quanto riguarda la sua vita privata, come abbiamo detto prima, Valbuzzi è sposato dal 2018 con Eleonora Laurito, e dalla loro unione è nata una bellissima bambina.

Leggi anche Roberto Valbuzzi, spunta la foto del matrimonio: come non l’avete mai visto prima

Ma esattamente dove vive la famiglia? Avete mai visto la loro casa? Dalle foto rese note su instagram, è possibile vedere alcuni dettagli molto particolari. Sembrerebbe esserci un camino, nella sua dimora, con, come potete osservare, quadri alle pareti molto belli.

La cucina è molto moderna, da quello che poco si intravede. Non solo, spesso, Roberto pubblica foto i cui si trova in un orto, il suo.

Non sappiamo precisamente, se appartiene comunque alla famiglia, situato in corrispondenza della sua casa. Possiamo solo dire che è bellissimo!