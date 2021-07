Romina Power, spunta fuori dopo decenni: riguarda suo padre, solo adesso l’ha scoperto

Romina Power l’ha scoperto solo adesso, dopo lunghi decenni: riguarda suo padre.

Artista amatissima e apprezzatissima, Romina Power ha una voce pazzesca! In questi anni ci ha travolti e avvolti con una energia incredibile. Oltre ad essere una cantante di successo, possiede anche una bellezza molto particolare.

Leggi anche Romina Power toglie il fiato al suo pubblico: così non l’avete mai vista, pazzesco

Attivissima sui social, dove su instagram conta un profilo di ben oltre i 200 mila follower, ama, qui, condividere molti scatti. Tutti sono davvero bellissimi, bisogna ammetterlo. Sono molte le foto pubblicate e tutte hanno uno sfondo diverso, in alcune è presente lei in compagnia, in altre da sola. Non mancano scatti del passato, meravigliosi! Ma pochi giorni fa, Romina ha scoperto di possedere qualcosa che non si aspettava assolutamente e riguarda suo padre: entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme cosa ha ritrovato la Power.

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca subito qui!

Romina Power, solo adesso l’ha scoperto: riguarda suo padre, non se l’aspettava assolutamente

Romina Power è un’artista amatissima, e ascoltatissima. Attivissima sui social, dove pubblica spesso immagini particolari, ha un profilo instagram di ben oltre i 200 mila follower.

Leggi anche Romina Power ‘mostra’ la casa nel bosco: “Costruita per crescere i nostri figli”, rivelazione a sorpresa

Proprio sul suo profilo instagram, qualche giorno fa, ha scoperto qualcosa che assolutamente non si aspettava. Ma di cosa si tratta esattamente? Siete curiosi di scoprire cosa ha ritrovato? Nulla di preoccupante sia chiaro, ma l’ha scoperto solo adesso, dopo decenni, e riguarda proprio suo padre. A quanto pare, la bellissima e bravissima artista ha trovato una foto di Marlon Brando tra le cose di suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)



Romina ha reso noto lo scatto sui social, facendo sapere a tutti i suoi follower della scoperta. Sicuramente, questo, rappresenta un ricordo bellissimo appartenente a suo padre, ritrovato dopo anni.