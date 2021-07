Maria De Filippi fece il suo primo ingresso in studio nel 1992, è spuntato il video di quella sua ‘prima volta’. Non tutti crederanno ai loro occhi!

La conduttrice televisiva, classe ’61, è una delle più amate e seguite del piccolo schermo italiano. Presenta e produce programmi che da sempre hanno un enorme successo: ricordiamo Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tu si que Vales, Amici di Maria de Filippi. E’ proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT che realizza le sue trasmissioni. La moglie di Maurizio Costanzo è attiva nel piccolo schermo italiano dal 1992: voi ricordate i suoi inizi? E’ spuntato un video che non tutti hanno mai visto prima d’ora…

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

‘Mi imbarazza’, nel 1992 Maria De Filippi faceva il suo primo ingresso in studio, il video

Maria De Filippi ha debuttato in televisione nel 1992 con Amici, il talent di oggi che inizialmente partì con un altro format, ovvero come talk show. E’ spuntato un video inedito, che nessuno aveva mai visto prima. Si tratta proprio della primissima volta in tv della conduttrice: era bellissima e sembrava molto emozionata.

Leggi anche Perchè Maria De Filippi mangia sempre caramelle? Stenerete a crederci!

“Bentrovati. Vi compenso un segreto, a me l’applauso imbarazza. Io non ho motivo di averlo, è la prima volta che sono qui, che conduco un programma, Amici. C’è una persona che merita l’applauso, lei che conduceva prima questo programma. E’ diventata mamma per la seconda volta, e io vorrei farle un grande applauso” sono le parole di Maria De Filippi. Guardate il video!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)

L’umiltà che l’ha contraddistinta da sempre ed il suo grande talento le hanno permesso di essere oggi una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Leggi anche Maria De Filippi rivela il ‘difetto’ imbarazzante di suo figlio: impensabile per molti, l’avreste mai detto?