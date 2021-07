Anna Foglietta mette tutti al corrente del lieto evento: ‘New entry’ in famiglia

Anna Foglietta mette al corrente tutti del lieto evento: ecco la ‘New entry’ in famiglia.

Anna Foglietta è un’attrice molto amata e apprezzata. Il suo talento è sempre stato ben evidente, e per questo, nella sua carriera è andata molto lontano. Classe 1979, l’attrice ha conseguito il diploma presso il liceo classico, e il suo esordio avviene esattamente nella serie televisiva di Rai Tre, La squadra. Qui, ha interpretato l’agente Anna De Luca.

Da quel momento, la carriera dell’attrice è tutta in salita, fino a toccare la fama e il successo. Attivissima sui social, dove può contare su un profilo social di ben oltre i 300 mila follower, pubblica qui, tantissimi scatti. Proprio uno dei suoi recenti post non è passato inosservato, Anna ha messo tutti al corrente del lieto evento: ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamolo insieme!

Anna Foglietta, lo annuncia pubblicamente: ‘New entry’ in famiglia

Impossibile non apprezzare la bellissima e bravissima attrice Anna Foglietta. L’abbiamo vista in numerose pellicole interpretare personaggi diversi. Il talento dell’attrice c’è e si vede, e per questo, che pian piano, il successo l’ha avvolta completamente.

Come abbiamo anticipato, l’attrice è anche molto attiva sui social, ed in particolare sul suo seguitissimo profilo instagram, che conta di ben oltre i 300 mila follower, rende noti molti scatti. Tutti diversi, bisogna dirlo, e tutti bellissimi e particolari. Proprio un suo post recente ha catturato l’attenzione di tutti. L’attrice lo ha annunciato pubblicamente, rendendo noti i suoi follower del lieto evento: ‘new entry’ in famiglia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)



“Benvenuta Gazza, sono solo due giorni che vivi con noi ma già ti amiamo, tantissimo!“, ha scritto a corredo dell’immagine in cui mostra il bellissimo cagnolino, nuovo arrivo in casa.