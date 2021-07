È stata una concorrente di Masterchef 3, , ricordate la dolce Enrica? A distanza di 7 anni la sua vita è decisamente cambiata, stenterete a crederci.

State seguendo anche voi le repliche di Masterchef 3 su Cielo? Noi decisamente si! Sono trascorsi così tanti anni dalla vittoria di Federico che non possiamo assolutamente perderci le repliche di quella stagione. All’insegna di ‘esterne’, ‘pressure test’, ‘mistery box’e tantissime altre cose, ancora una volta, il seguitissimo talent di cucina ci sta regalando delle emozioni davvero incredibili. In attesa, però, di poter rivivere l’ansia della finale, anche se già sappiamo come andrà a finire, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi alcuni dei suoi protagonisti? Sappiamo benissimo che quell’edizione è stata vinta dal buon Federico Alessandro, ma cosa sappiamo sugli altri finalisti.

Ricordate, ad esempio, la dolcissima Enrica? Giovanissima, bellissima e con un talento davvero spietato, è stata una concorrente di Masterchef 3. Ed è riuscita anche a classificarsi al terzo posto. Ebbene: sono trascorsi 7 anni da quel momento, ma com’è cambiata la vita di Enrica? Scopriamolo!

Enrica si è classificata al terzo posto di Masterchef 3, ma com’è oggi la sua vita?

È stata una delle protagoniste indiscusse di Masterchef 3, Enrica Della Martira. Classificatasi al terzo posto, la giovanissima fiorentina ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno soprattutto per il suo immenso talento ed, ovviamente, creatività. Cosa sappiamo, però, su di lei oggi? Sono trascorsi esattamente 7 anni da quando la terza edizione dello storico talent di cucina è giunto al termine ed è stato eletto come suo vincitore il medico nutrizionista Federico, ma cosa sappiamo, invece, su di lei?

Com’è, quindi, la vita di Enrica Della Martira a distanza di ben 7 anni dalla fine di Masterchef 3? L’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo appreso che, ad oggi, è letteralmente cambiata. Ovviamente, la sua passione per la cucina è rimasta. E ce ne danno ampia conferma gli scatti social. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la terza classificata a Masterchef 3 abbia fatto diventare la sua passione un vero e proprio lavoro. Attualmente, infatti, è al timone di un programma dedicato alla cucina. Ma non solo. Enrica, inoltre, è una splendida mamma di due bambini davvero dolcissimi.

Facevate il tifo per lei a Masterchef?