Brad Pitt, sapete cosa faceva prima di diventare attore? Non tutti sono a conoscenza di questo ‘dettaglio’ della sua carriera.

Attore e produttore cinematografico, Brad Pitt è amato in tutto il mondo. Nella sua lunghissima e piena carriera ha interpretato tanti personaggi. Vederlo in film e fiction, ha fatto sì che l’amore dei telespettatori per lui crescesse sempre più. Il motivo di questa popolarità è ben evidente, Pitt ha una dote innata.

Ha ricevuto, proprio per questo, numerosi premi e riconoscimenti. Però, prima di toccare il successo, divenendo un attore bravissimo, ha svolto diversi lavori. Sapete cosa faceva prima? Non indovinerete mai!

Brad Pitt, cosa faceva prima di diventare un attore di successo: il ‘retroscena’ di cui non tutti sanno

Brad Pitt è un attore amatissimo e famosissimo. La celebrità è arrivata grazie ai tantissimi ruoli da lui interpretati. E’ stato bravissimo, sempre! Nel corso della sua carriera, sono stati tantissimi i premi e i riconoscimenti, che hanno celebrato quel talento che lo contraddistingue.

I suoi primi ruoli da protagonista sono stati nei drammi In mezzo scorre il fiume, e Vento di passioni, e poi nell’horror Intervista col vampiro. Ma forse, non tutti sanno che, prima di diventare un attore di successo, ha svolto diversi mestieri. Sapete cosa faceva prima Pitt? Se la risposta è no, ve lo diciamo noi.

A quanto pare, prima della carriera di attore, ha lavorato come trasportatore di frigoriferi e ha fatto l’autista di spogliarelliste in limousine, ma non solo. Si è anche travestito da pollo mentre lavorava per una catena di ristoranti. Eravate a conoscenza di questi dettagli della carriera di Brad Pitt?