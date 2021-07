Rai, decisione clamorosa: la notizia ‘gela’ tutti, è stata sospesa

Decisione clamorosa della Rai: la notizia è appena arrivata ed ha ‘gelato’ tutti, l’amatissima serie televisiva è stata sospesa, cos’è successo.

Una vera e propria clamorosa decisione, quella che, da quanto si legge su Davide Maggio, avrebbe preso la Rai. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che l’azienda di Viale Mazzini abbia pensato bene di sospendere un’amatissima serie televisiva. Sia chiaro: non si tratta di un lavoro completamente nuovo ed inedito, state tranquilli. Piuttosto, facciamo riferimento alle repliche che sono partite proprio una settimana. Siamo in estate, lo sappiamo benissimo. E, in attesa dei nuovi programmi televisivi, sui maggiori canali del nostro piccolo schermo vengono riproposte anche repliche di trasmissioni che hanno riscosso un successo davvero clamoroso. È il caso, ad esempio, proprio di questa amatissima serie televisiva.

Leggi anche –> Tornano ufficialmente sul piccolo schermo, grandissimo colpo della Rai: tutti di stucco

No sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, perché la Rai abbia deciso di sospendere le sue repliche. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la decisione sia davvero arrivata. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? O, per meglio dire, di quale serie televisiva stiamo parlando?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Decisione incredibile della Rai, la serie televisiva è stata sospesa: cos’è successo

Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, quindi, sembrerebbe proprio che la Rai abbia preso una drastica decisione su un’amatissima serie televisiva. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: sembrerebbe che l’azienda di Viale Mazzini abbia deciso di sospendere le sue repliche. Perché? Al momento, non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: la notizia lascia di sasso tutti i suoi carissimi telespettatori.

Leggi anche –> Rai 1, boom! Il ritorno della famosa serie tv? Sono tutti già pazzi di gioia

Siete rimasti incantati dalla serie televisiva ‘Vivi e lascia vivere’ e siete rimasti entusiasti quando avete scoperto le sue repliche su Rai Uno? Ebbene: purtroppo, dovrete a fare a meno dell’appuntamento settimanale. Sul sito Davidemaggio.it, infatti, si legge che, già a partire da Domenica 25 Luglio, non andrà in onda il secondo appuntamento con la serie televisiva di Elena Sofia Ricci. E che, invece, andrà in onda il film con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Una decisione piuttosto drastica, non c’è che dire. Anche voi siete rimasti dispiaciuti? Immaginiamo proprio di si! Come darvi torto, d’altra parte!