Stefano De Martino rivela il ‘segreto’ di Maria De Filippi: poi la confessione sul suo lavoro

Il ‘segreto’ di Maria De Filippi raccontato da Stefano De Martino a Vanity Fair: l’ex ballerino di Amici ha svelato proprio tutto!

E’ diventato un eccezionale showman dopo un inizio come ballerino: Stefano De Martino, ex allievo di Amici, si è fatto conoscere grazie al famosissimo talent di Canale 5 ed è diventato uno dei conduttori più apprezzati della tv.

Leggi anche——>>>>Stefano De Martino, conoscete il suo cane? Colore quasi ‘unico’, la razza non è così facile da riconoscere

Nella scuola più famosa di canto è tornato per un periodo come ballerino professionista e, diciamolo, certamente il talento non gli è mai mancato. Eppure, la sua carriera ha poi preso una piega diversa spingendolo verso la conduzione, altro campo in cui ha raccolto grandissime soddisfazioni con programmi importanti. Il prossimo 4 novembre ad esempio condurrà su Rai 2 la serata per celebrare i sessant’anni della rete.

Tutto comunque è partito dalla scuola di Maria De Filippi, a cui Stefano De Martino è ancora legato da un affetto e da una stima profondi. Proprio della celebre conduttrice Mediaset, l’ex ballerino di Amici ha rivelato a Vanity Fair il ‘segreto’, vediamo di cosa si tratta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Stefano De Martino, il dettaglio inedito su Maria De Filippi e la rivelazione sulla propria carriera

Nel raccontare il suo percorso artistico, Stefano non può fare a meno di menzionare la regina della tv Maria De Filippi, colei che gli ha donato la famosa ‘grande occasione’: “Una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

Leggi anche——->>>Stefano De Martino, clamorosa ‘svolta’: un cambiamento arrivato di colpo

Riguardo al suo passato nella danza, al magazine il 31enne di Torre Annunziata ha spiegato: “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Ad ogni modo siamo certi che, in qualunque area decida di esprimerlo, il suo talento artistico fuori dal comune lo porterà a tagliare tantissimi altri importanti traguardi.