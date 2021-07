Al Bano, tanti anni fa la separazione da Romina: “Tra me e lei è scesa la notte”, cosa accadde

Al settimanale Oggi, Al Bano e Loredana Lecciso parlano del loro legame: poi il cantante racconta la sua verità sulla separazione da Romina.

Seppur legato indissolubilmente a Romina Power per gli anni di matrimonio insieme e i figli avuti con lei, Al Bano Carrisi è da molti anni in coppia con la sua conterranea Loredana Lecciso. Con lei, da oltre vent’anni, ha dato vita ad un’altra meravigliosa famiglia e i due oggi appaiono convinti più che mai della solidità del loro rapporto.

“Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”, ha raccontato l’artista di Cellino San Marco al settimanale Oggi.

Dal canto suo, Loredana ha spiegato: “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”.

Al Bano racconta il momento buio con Romina: la verità sulla separazione

L’amore tra Al Bano e Romina ha rappresentato per anni un vero e proprio mito per tutti gli italiani: entrambi si adoravano e nessuno avrebbe mai immaginato di vederli separati un giorno.

Purtroppo però anche le favole più belle finiscono e il dramma della scomparsa di Ylenia, primogenita della coppia, fu una vera catastrofe per il loro rapporto. I due artisti hanno finito con l’allontanarsi sempre di più perché trascinati da un vortice di sensazioni ed emozioni dolorose ma diverse. “Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte”, ha detto Al Bano.

Una separazione che lasciò l’amaro in bocca ai fan di entrambi anche se fortunatamente l’ex coppia oggi sembra aver ricostruito un rapporto sereno.