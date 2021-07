Colpo basso per Anna Tatangelo, riguarda il suo nuovo ruolo in tv: di seguito vi diciamo di che cosa stiamo parlando

Anna Tatangelo è una delle artiste più famose del panorama musicale italiano. La cantante è nata a Sora, in provincia di Frosinone. La sua carriera è iniziata molto presto: a soli quindici anni, infatti, la Tatangelo ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili.

La Tatangelo ha raggiunto l’apice del successo accanto a Gigi D’Alessio, divenuto poi suo compagno. Il cantautore napoletano per lei ha scritto il brano Ragazza di periferia, classificatosi al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due sono stati insieme dal 2005 al 2020 ed hanno avuto anche un figlio, Andrea. Nel marzo 2020 hanno annunciato sui social la fine della loro relazione. I due sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene di Andrea.

Anna Tatangelo, colpo basso: riguarda il nuovo ruolo in tv

La Tatangelo sarà nuovamente protagonista in tv. Dopo aver condotto I migliori anni con Carlo Conti, la cantante sarà al timone di “Scene da matrimonio“, storico programma condotto in passato da Davide Mengacci. La trasmissione andrà in onda la domenica pomeriggio e prenderà il posto della D’Urso.

Lo storico conduttore del programma, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso“. Mengacci, dunque, ha già bocciato la Tatangelo ed ha aggiunto che avrebbe preferito la D’Urso al suo posto.

Dal suo canto, la Tatangelo, in un’intervista a FqMagazine, è sbottata contro i continui confronti tra lei e la d’Urso: “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso. Ho letto in giro che ci hanno accostate, ma è sbagliato”. La Tatangelo non vuole dunque essere paragonata alla D’Urso e poi aggiunto: “Scene da un matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti, ma sarà itinerante. Ho grande rispetto per il percorso professionale di Barbara. Io sono una cantante che si presta alla televisione”.