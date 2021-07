Miriam Leone adesso è proprio così: straordinaria e bellissima, ma ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi 13 anni, eccola!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Miriam Leone. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo esattamente nel 2008 quando, davvero giovanissima ha vinto l’edizione di quell’anno di Miss Italia, la splendida siciliana ha cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, conoscendo la sua bellezza e il suo incredibile talento, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Subito dopo la sua vittoria al concorso di Salgomaggiore terme, la Leone ha riscosso un clamore davvero incredibile. Tanto è vero che adesso, a distanza di ben 13 anni dal suo trionfo, è tra le attrici italiani più amate ed apprezzate che ci sia. Tra qualche mese, la vedremo nel film ‘Diabolok’ insieme a Serena Rossi ed altri straordinari interpreti, è vero. Però, c’è da ammettere che, nonostante sia giovanissima, la sua carriera è davvero incredibile.

La domanda che noi adesso vi poniamo è: ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Ora è bellissima ed ha un sorriso straordinario, ma come si è mostrata sul palco del famosissimo concorso di bellezza? Curiosi di saperlo? Eccola qui!

Miriam Leone a Miss Italia nel 2008, ricordate com’era? Sono trascorsi 13 anni, che bellezza!

Correva esattamente l’anno 2008 quando, davvero giovanissima, Miriam Leone prendeva parte all’edizione di quell’anno di Miss Italia. E riusciva ad aggiudicarsi il titolo e lo scettro di più bella del nostro paese. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 13 anni. E la bella Miriam, lo sappiamo benissimo, di strada ne ha fatta. Siete curiosi, però, di ricordare com’era ai tempi della sua partecipazione al concorso di Salsomaggiore Terme?

Oggi, stando a quanto si apprende dal web, l’attrice siciliana avrebbe ben 36 anni. Il che significa che, al momento della sua vittoria, ne aveva ben 23 anni. Ecco, ma com’era? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola qui:

Insomma, saranno anche passati ben 13 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, eppure la bella Miriam Leone non è assolutamente cambiata nel corso di questo tempo. Siete d’accordo con noi?