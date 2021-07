Sapete come stanno trascorrendo le vacanze Amadeus e Giovanna Civitillo? L’amore questa estate è ad alta quota: si trovano in un luogo meraviglioso!

E’ una delle coppie più amate della televisione italiana. Parliamo di Amadeus e Giovanna Civitillo! Il celebre conduttore televisivo, volto principale delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, è sposato con la napoletana classe ’77 dal 2009. I due si sono conosciuti a L’Eredità, programma condotto da Amadeus nel quale lei era una delle ballerine. Dalla loro unione è nato Josè Alberto. Tra loro regna un amore enorme: sapete come hanno deciso di trascorrere le loro vacanze estive? Proprio in questi giorni hanno pubblicato sui social alcuni scatti che li ritraggono più che rilassati. Vi sveliamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amadeus e Giovanna Civitillo, vacanze ad alta quota: sapete dove hanno scelto di rilassarsi? Location meravigliosa

Vacanze ad alta quota per Amadeus e Giovanna Civitillo che hanno deciso di andare in luoghi freschi ed abbandonare il caldo afoso della città. E dunque la coppia più amata dagli italiani ha scelto di ricaricare le pile in attesa della nuova stagione in montagna! Sapete dove?

Leggi anche Amadeus e Giovanna, li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Spunta lo scatto inedito, meravigliosi!

Proprio nelle ultime ore nel loro profilo di coppia su Instagram sono spuntati alcune fotografie in cui mostrano la loro vacanza. La coppia si trova alle pendici del Monte Bianco ed alloggia all’Hotel La Grange. Si trova a pochi minuti dal centro di Courmayeur, in una meravigliosa cornice panoramica. Sono immersi nella natura, tra gli animali. Questa la loro foto di coppia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Una location mozzafiato ed in piena atmosfera alpina: mica male!

Leggi anche Amadeus, il retroscena che non tutti conoscono: ‘Certi traumi ti restano addosso’, non l’aveva mai raccontato prima