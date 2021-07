La casa di Federico Fashion Style lascia tutti a bocca aperta: l’avete mai vista?

Scopriamo i dettagli della strepitosa casa di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip: resterete di stucco, pazzesco!

Eccentrico, sopra le righe, variopinto e iconico: Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è davvero tutto questo e un personaggio decisamente unico. Partito col suo negozio ad Anzio, sua città d’origine, il noto coiffeur ha saputo allargare la sua attività a metropoli come Roma, Milano, Napoli. Un suo negozio si trova anche in Sardegna, meta turistica tra le più gettonate tra i vip.

A lui e al suo talento di hair stylist, Real Time ha dedicato un intero programma, “Il Salone delle Meraviglie”, dove lo vediamo alle prese con forbici, pettini e tinture per le sue affezionatissime clienti.

Il suo negozio lo conosciamo benissimo: specchi con la cornice dorata, lampadari con gocce di cristallo rendono l’ambiente molto particolare e appariscente, ma avete mai visto la sua casa?

Federico Fashion Style: i particolari della sua casa lasciano sbalorditi

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, il celebre parrucchiere pubblica per lo più foto che ritraggono il suo salone dove si dedica alla bellezza delle vip che si rivolgono a lui. Tuttavia, soprattutto durante il lockdown dello scorso anno, il 31enne ha condiviso con i follower alcune immagini degli angoli della sua abitazione.

Ciò che salta subito agli occhi è la prevalenza del bianco, come il marmo dei pavimenti; tavoli e sedie sono rifiniti in oro e la tappezzeria è molto vistosa. Non potrebbe mancare un giardino con piscina, in cui il famoso parrucchiere ama rilassarsi nei rari momenti di riposo dal lavoro.

Cosa ne pensate? Vi piace?