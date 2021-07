Matrimonio a prima vista è partito con la nuova edizione: chi sono le coppie scelte.

Una nuova edizione di Matrimonio a prima vista è iniziata, esattamente il 4 luglio in anteprima su Discovery+. Ma anche su Real Time c’è stata, al momento, la prima puntata, trasmessa giovedì 26 luglio. Il format è un esperimento sociale, dove, gli esperti, in questo caso Nada Loffredi, Mario Abis, e Andrea Favaretto, new entry del programma, formano le coppie. La scelta avviene sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

La settima edizione, come abbiamo anticipato, è iniziata e già siamo stati travolti dai colpi di scena. Le sorprese non sono mancate e le emozioni hanno circondato il momenti che hanno visto al centro dell’attenzione i protagonisti. Ebbene, ma chi sono le coppie di questa edizione? Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Matrimonio a prima vista, partita la nuova edizione: svelate le coppie

Matrimonio a prima vista è un seguitissimo programma, arrivato quest’anno alla sua settima edizione. Negli anni precedenti, abbiamo avuto modo di seguire le coppie formate dai tre esperti. I ragazzi scelti si incontrano per la prima volta poco prima del sì, e dopo alcuni giorni in luna di miele, trascorrono circa un mese insieme, sotto lo stesso tetto. Soltanto alla scelta finale, decideranno se continuare il matrimonio o separarsi.

Da pochissimo, è iniziata l’attesissima nuova stagione, e abbiamo avuto modo di seguire le coppie in anteprima su Discovery, a partire dal 4 luglio, mentre su Real time, al momento, solo la prima puntata è andata in onda giovedì 26 luglio. Ma chi sono le coppie? La prima è formata da Martina, ha 30 anni ed è un’assistente di volo, con Davide, 31 anni, amministratore di giorno e pr nei locali di notte; la seconda coppia vede insieme Dalila e Manuel, lei ha 35 anni e viene da Roma, e lavora come segretaria in una clinica veterinaria, mentre lui ha 36 anni, anche lui di Roma, precisamente è dello stesso quartiere della sposa, e lavora in una tabaccheria; la terza coppia è formata da Jessica e Sergio, lei ha 32 anni e nella vita è un’imprenditrice di Segrate, lui, invece, ha 35 anni, ed è unMo sviluppatore di franchising.

Queste sono le coppie della nuova edizione, che già ci stanno riservando grandi emozioni. Siamo certi, che nelle prossime puntate, i colpi di scena non mancheranno.