Tina Cipollari, non si parla d’altro che della sua dieta: quanti chili ha perso e cosa mangia

La dieta che ha permesso all’amatissima Tina Cipollari di dimagrire: scopriamo cosa prevede il regime alimentare seguito dall’opinionista.

Ormai da tanti anni volto familiare per il pubblico di Canale 5, Tina Cipollari è un personaggio unico nel panorama televisivo italiano: la sua chioma color biondo platino e i suoi abiti lunghi con piume e paillettes sono diventati un cult del celebre dating show Uomini e Donne.

Anche il suo carattere fumantino e le liti quotidiane con Gemma Galgani hanno contribuito a costruire la sua popolarità: amata e criticata, la 55enne viterbese è dimagrita molto nell’ultimo periodo, si parla di ben 20 chili! Ma come ha fatto? Vediamo nel dettaglio cosa prevede la dieta che ha deciso di seguire.

Tina Cipollari, tutti vogliono conoscere la dieta che l’ha fatta dimagrire: cosa prevede

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, quella seguita dalla Cipollari non è affatto una dieta che impone privazioni o che vieta alcuni cibi. Si tratta piuttosto di un regime alimentare sano e salutare, fondato sulla Bioterapia Nutrizionale su indicazione della Dottoressa Emanuela Casaldi, bioterapeuta nutrizionale e naturopata.

Nessuna tipologia di macro nutrienti viene esclusa, ma essi vanno abbinati correttamente. “Nel suo caso è stato importante conciliare una sana alimentazione con la sua vita frenetica. È una persona che viaggia molto, quindi anche sul treno deve poter consumare un pasto adeguato, composto da: carboidrati, proteine, olio e verdure. Non ci sono indicazioni sulle quantità. Questo non vuol dire ‘a volontà’, ma in porzioni normali. Dopo 4- 5 giorni l’organismo si auto regola”, spiega la Dottoressa Casaldi a Io Donna.

Con la Bioterapia Nutrizionale, ogni alimento viene usato come ‘farmaco’ per mantenersi in buona salute. Niente rinunce né sacrifici, ma solo una corretta alimentazione. Tutti possono seguire questa dieta, spiega la dottoressa. “Ogni pasto deve contenere: carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni. Un piatto di pasta non è assolutamente vietato, basta farlo precedere da una porzione d’insalata in modo che non faccia ingrassare come se mangiata sola”. Tanti benefici anche per la salute: “La presenza della fibra è fondamentale poiché, abbinata ad una sostanza lipidica di qualità (olio evo o grassi omega 3), rallenta il rilascio di insulina ed evita così i picchi glicemici”, conclude la bioterapeuta.

