Temptation Island, la decisione della coppia adesso è davvero definitiva: ora è arrivata la conferma, le loro parole lasciano tutti di stucco.

Ci siamo: mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo al finale di stagione di quest’ottava edizione di Temptation Island. Cosa ne sarà delle coppie rimaste in gioco? Dopo gli incredibili colpi di scena verificatisi nel penultimo appuntamento del programma, cosa dobbiamo aspettarci ancora? Chi lo sa! In attesa, però, di saperlo, dedichiamo questo articolo ad un’ex coppia del programma che, in questi ultimi giorni, ha fatto ‘tremare’ i loro sostenitori. Perché? Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, come sottolineato dai diretti interessati, sembrerebbe che i due piccioncini non abbiano vissuto un periodo facile della loro storia d’amore. E che, quindi, hanno voluto concedersi dei giorni di relax per capire il da farsi. La vacanza è terminata. E, proprio sui rispettivi canali social, hanno reso partecipi i loro sostenitori della decisione definitiva.

Di chi stiamo parlando esattamente? Chi tra le vecchie coppie del programma ha annunciato di stare in crisi? E, soprattutto, quale sarà stata la loro decisione dopo questi giorni in totale tranquillità? Scopriamo insieme ogni cosa.

Temptation Island, la coppia è arrivata ad una decisione definitiva: cos’è successo

Dopo il loro percorso a Temptation Island non andato affatto a finire bene, l’ex coppia ha deciso di darsi un’altra possibilità. Stiamo parlando di Speranza Capasso ed Alberto Maritato. Ricordate il loro percorso sull’isola delle tentazioni? Ebbene: da quel momento, è passato circa un anno. E la coppia, nonostante tutto quello che è successo subito dopo, ha deciso di continuare la sua storia d’amore. Tanto che, come ben sapete, lui era arrivato anche a fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. In queste ultime settimane, però, entrambi hanno rivelato di non stare trascorrendo felice della loro storia d’amore. Insomma, un classica crisi, quindi. Come quella che vivono tutte le coppie. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, l’ex coppia ha deciso di ritagliarsi del tempo per se e capire cosa fare.

La vacanza è terminate. E le loro giornate sono ritornate alla normalità. Eppure, cosa hanno deciso? È proprio sui rispettivi canali social che i due piccioncini hanno annunciato al loro pubblico la loro decisione definitiva.

Speranza ed Alberto, quindi, hanno deciso di riprovarci! E noi, così come tutti i loro sostenitori, siamo più che felici per loro!