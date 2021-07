La famosa modella è incinta del suo primo figlio? L’indiscrezione è davvero bomba ed ha lasciato tutti di stucco: di chi si tratta.

Una vera e propria indiscrezione bomba, quella che sta girando sul web in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che la famosissima modella sia incinta del suo primo figlio. Sarà davvero così? Chi lo sa! Al momento, però, non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. Proprio nei mesi scorsi, da quanto si legge, sembrerebbe che la modella abbia espresso la sua volontà di voler diventare madre. E, soprattutto, di stare tentanto il tutto e per tutto per diventarlo. A quanto pare, adesso, è arrivata la lieta notizia. Sarà davvero incinta? Chi lo sa. Nel frattempo, però, scopriamo di chi parliamo!

Leggi anche –> Lorena Cacciatore è incinta, primo figlio con Marchetti: il racconto toccante, dolorosa confessione

Da quanto si legge su Page Six, quindi, sembrerebbe proprio che la bellissima e famosissima modella sia incinta del suo primo figlio. A distanza di qualche tempo dal suo fidanzamento, sembrerebbe proprio che il volto amatissimo sia in dolce attesa. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli!

La modella è incinta del suo primo figlio? Indiscrezione ‘choc’

A lanciare l’indiscrezione bomba della presunta gravidanza della modella è stato proprio Page Six. Stando a quanto si apprende dalla ‘chicca’, sembrerebbe proprio che la bellissima Paris Hilton sia incinta del suo primo figlio. Avete letto proprio bene, si! Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la famosa modella stia per diventare mamma per la sua prima volta. Sarà davvero così?

Leggi anche –> Grande Fratello, l’ex vincitrice è incinta: splendido annuncio

Paris Hilton, quindi, è davvero incinta? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo alcuna conferma o smentito da parte dei diretti interessati. Anche se, stando a quanto si legge su Sky Tg24, sembrerebbe che a smentire la notizia sia stata proprio sua sorella. Al momento, quindi, non possiamo darvi la conferma di questa incredibile notizia. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, l’indiscrezione ha fatto il giro del web.

Ovviamente, se la notizia si dimostrasse reale, noi tutti facciamo i più sinceri e cari auguri alla coppia.