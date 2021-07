Temptation Island, Jessica e Alessandro non sono usciti insieme: ma sapete che qualche anno fa, le ha chiesto di sposarlo? La proposta di matrimonio da sogno!

Temptation Island è giunto al termine, con l’ultima puntata. E’ stata un’esperienza per le coppie che sicuramente ha segnato un tratto di vita. I protagonisti hanno avuto modo di farsi conoscere, raccontando i motivi della partecipazione. Chi più e chi meno, tutti si sono messi in gioco. Tra le coppie che sicuramente ha fatto più discutere vi è quella formata da Jessica e Alessandro.

Come ormai sappiamo, sono già giunti al falò di confronto, voluto dall’uomo, dopo aver visto la sua fidanzata approcciarsi con il single Davide Basolo. Jessica e il tentatore hanno dormito insieme, e la mattina, al risveglio, hanno avuto un forte avvicinamento. Per questo, Alessandro, ha chiamato il falò. Questo è stato mandato in onda proprio ieri sera, lunedì 26 luglio. La coppia, dopo un confronto molto acceso, ha deciso di separarsi. Ma durante la permanenza nel villaggio, e anche nel momento del falò, più volte, è stato rivelato il fatto che Alessandro aveva chiesto di sposare Jessica: ma sapete dove è avvenuta la proposta? Ve lo sveliamo noi!

Temptation Island, Jessica e Alessandro: sapete come le ha chiesto di sposarlo? Proposta da sogno!

Temptation Island ha avuto inizio circa un mese fa, e questa edizione ha riscontrato un successo incredibile. Abbiamo visto sei coppie che si sono messe in gioco, le fidanzate hanno vissuto con i single e i fidanzati con le tentatrici. Al centro dell’attenzione, proprio nelle ultime ore, la coppia formata da Alessandro e Jessica.

Ieri sera, lunedì 26 luglio, durante la penultima puntata, c’è stato il falò di confronto della coppia. Come sappiamo, non è finita per nulla bene, anzi, i due, hanno avuto un forte scontro che ha poi portato alla separazione. Ma proprio ieri, se avete ascoltato con attenzione, Alessandro, durante il falò, ha raccontato di aver chiesto alla donna di sposarlo, qualche anno prima. La proposta è avvenuta esattamente nel 2018, a Parigi. Un momento da favola, che avrà sicuramente sorpreso la fidanzata, che sembrerebbe, a quel tempo, aver detto un bel sì.

Sui social, infatti, è spuntata questa foto. Non sappiamo, al momento, se si tratta di uno scatto di quel momento esatto o comunque dei minuti successivi.