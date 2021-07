Ha preso parte alla seconda edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, ricordate? Com’è oggi dopo 4 anni: la sua vita è radicalmente cambiata!

In attesa di poter vedere cosa ci riserverà questa settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, facciamo qualche piccolo passo indietro. E scopriamo com’è cambiata la vita di quelle coppie che, esattamente nel 2016, hanno inaugurato nel nostro paese questo incredibile programma. Basato sul format straniero che ha riscosso un successo davvero impressionante, anche l’Italia ha voluto provare l’ebbrezza di questo vero e proprio esperimento sociale. Riscuotendo, tra l’altro, un clamore incredibile.

Ricordate tutte le coppie che hanno preso parte alla seconda edizione di Matrimonio a Prima vista italia? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Alessandra Raza, giovanissima ragazza convolata a nozze con l’avvocato romano Andrea Pagano. Oltre a loro, però, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Wilma. Sposata con Stefano, la giovanissima ragazza ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano per il suo forte carattere e per la sua determinazione. Com’è cambiata la sua vita ad oggi? Appurato che sono trascorsi 4 anni dalla sua esperienza, com’è diventata? Scopriamolo!

Wima ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a Prima vista italia? Eccola oggi dopo 4 anni

Come dimenticare la bellissima Wilma nel corso della seconda edizione di Matrimonio a Prima vista italia? Beh, diciamoci la verità: è davvero impossibile. Ebbene: siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Dal momento della sua partecipazione al programma di Sky Uno, è proprio qui che è andato in onda per ben tre edizioni, sono passati esattamente 5 anni, com’è cambiata oggi?

Ebbene: abbiamo rintracciato Wilma su Instagram e vi possiamo assicurare che la sua vita è drasticamente cambiata. Lei, ovviamente, è rimasta sempre identica. Quindi, bellissima e simpaticissima. Cosa è cambiato, quindi? Semplice: oltre ad essere amatissima e seguitissima, Wilma si sta dedicando alla sua principale passione. Ovvero, alla musica. Sulla sua bio Instagram, infatti, si legge che è anche disponibile il suo primo singolo musicale. Davvero incredibile, vero?

Ricordate il suo percorso a Matrimonio a Prima vista italia? Cosa ne pensate?